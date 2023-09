Dopo il derby vinto 5-1 dall'Inter, Paolo Condò analizza il momento dei nerazzurri guardando anche alle prospettive europee. "Sono passati cinque anni dall’ultima volta in cui una squadra italiana iniziò la Champions pensando di poterla vincere: era la prima Juve di Cristiano Ronaldo. Mercoledì cominceremo a capire se basterà per andare fino in fondo — l’ambizione c’è, inutile nasconderlo — , quel che si può già dire a metà settembre è che un’Inter così strutturata sia la logica favorita per lo scudetto. Sabato l’Inter ha vinto il quinto derby consecutivo — un’enormità — con variazioni al copione minime: una partenza sprint seguita da una gestione priva di grattacapi.

Stavolta è stato aggiunto un ultimo tratto con forze fresche e devastanti, da Frattesi a Carlos Augusto, preziose per bloccare sul nascere il tentativo di rimonta del Milan dilatando il punteggio. L’Inter ne ha tanti, la prima verità stagionale è questa. E gente come Pavard, Klaassen e Sanchez non l’abbiamo ancora vista".