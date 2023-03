"Il percorso europeo delle italiane è qualcosa di molto positivo. Non posso dare una spiegazione completa, non conoscendo bene tutti gli elementi del caso, ma è chiaro che avere tante squadre italiane a questo punto della Champions non può che essere un bene anche per il vostro calcio". Lo ha detto Didier Deschamps in conferenza stampa per commentare dei convocati in vista degli impegni con Olanda e Irlanda.