"Ho addosso l’entusiasmo necessario per dare una mano. C’è un gruppo eccellente, fatto di ragazzi perbene, con grande voglia di migliorarsi. Lo sketch con Fabio Quagliarella? È nato così, in pochi minuti, assolutamente divertente. C’è feeling con lui, ci capiamo al volo". Parla così alla Gazzetta dello Sport Antonio Candreva, passato nell'ultima sessione di mercato dall'Inter alla Sampdoria.

È stato un corteggiamento serrato, quello di Ferrero e della società, prima del suo sì. Vede questo passaggio alla Samp come l’inizio di un’altra storia importante?

"Devo ringraziare il presidente, Ranieri, il direttore sportivo Osti, lo stesso Fabio, tutti determinanti per la mia scelta. Che, comunque, è stata facile, perché la Sampdoria si è informata subito sulla mia situazione, e per questo non ho esitato ad accettare. Mi ha convinto tutto: il progetto e poi la consapevolezza di sapere che posso dare ancora tanto, e per molti anni. al club".

Quale peso ha avuto Ranieri nella sua scelta?

"Ci siamo sentiti, già sapevo da altri miei colleghi quanto lui sia una grandissima persona. E poi la sua carriera non si discute, ha portato risultati ovunque. È stato facile convincermi".

Nel 2017 il Chelsea di Conte l’aveva sondata per portarla a Londra. Le manca un’esperienza all’estero?

"C’era stato un forte interessamento sul mercato di gennaio, ma poi non se n’era fatto nulla anche perché ero appena arrivato all’Inter. Se in futuro arrivasse una possibilità, potrei prendere in considerazione una bella proposta".

L’Inter è il passato recente.

"Anche là quattro anni belli. L’unico rammarico è il mio primo anno (2016-17, n.d.r.), con tanti cambiamenti societari e tecnici che non ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi che avrebbe meritato il club. Ho dato tutto me stesso per la causa nerazzurra".

