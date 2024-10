Ricardo Alemao, grande ex centrocampista di Napoli e nazionale brasiliana, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto. "Lo scudetto se lo giocheranno l’Inter e il Napoli, le più attrezzate", dice convinto.

Senza giochini di percentuali, ovviamente.

"Mi viene da pensare che il Napoli arrivi. Che ce la faccia. Però è chiaro che poi il destino possono anche orientarlo piccoli episodi. Ma Conte è l’uomo adatto ed ha a disposizione i calciatori che fanno al caso. Squadra di contenuti".

Ha un solo nome da spendere per dire chi è il più bravo di tutti, su chi punta?

"Quello lì che non so pronunciare...".

Facile intuirlo: Kvaratskhelia.

"Esatto. Il migliore. Per talento, per vivacità, per rapidità di pensiero, per quella energia che ti dà ogni volta che salta un avversario. È allegria".

Deciso, quindi, che per il titolo sarà un affare a due?

"Più o meno sì. Sulla Juventus ci potrà dire il campo, perché perdere Bremer nel pieno d’un progetto nuovo è un handicap notevole. Thiago Motta sta dimostrando di avere coraggio ma senza un centrale difensivo di quello spessore la squadra rischia di avere qualche certezza in meno. È questo il dubbio che non può essere risolto, non adesso: ma basteranno poche gare per capire se qualcosa è cambiato".