ONANA 6 - Può poco o nulla su Orsolini, fino a qual momento alterna respinte con i pugni a lanci non sempre precisi per i compagni, che neanche lo aiutano muovendosi a dovere.

DARMIAN 6 - Tra i più lucidi, pur abbandonato a sé stesso da Dumfries e con poco movimento davanti per liberarsi in modo pulito del pallone. Riesce a rimanere tra le linee per non farsi cogliere di sorpresa e ogni volta che può sale con il pallone in attesa di una linea di passaggio. Non esente da imprecisioni neanche lui.

DE VRIJ 5,5 - In palese difficoltà quando il Bologna attacca con più uomini, non riesce a trovare la posizione ideale anche perché Barrow gli sfila via allargandosi. Il terreno pesante lo preoccupa più del dovuto e lo costringe a rinvii alla cieca come un giovane centrale alle prime armi che teme di commettere un errore. DAL 46' ACERBI 5,5 - Bello l'assist a Dzeko che poteva fruttare il vantaggio, male la gestione del pallone che porta Barrow a tu per tu con Onana. Non aggiunge molto alla mediocrità messa in campo da De Vrij.

BASTONI 6 - Non è certo esente da imperfezioni, perde un numero di palloni ben sopra la sua media abituale ma almeno regge l'urto pur sfidato costantemente da un effervescente Orsolini. Cerca di far partire l'azione dal basso pur in un contesto di errori tecnici che non permettono più di 3-4 passaggi di fila. E i suoi cross da dietro rappresentano il modo migliore per servire le punte.

DUMFRIES 5 - Se Inzaghi schierasse un muretto al suo posto otterrebbe risultati analoghi, forse migliori. Scarico, riceve e la passa indietro, fatica a trovare la posizione in difesa (quanti attacchi dalla sua zona) e non si rende protagonista di alcuno spunto degno di merito. Inzaghi lo richiama perché giochi più alto con risultati modesti. DAL 68' D'AMBROSIO 5 - Ha sulla coscenza la giocata sbagliata che manda in porta Orsolini.

MKHITARYAN 5 - Sfiora il gol con il sinistro dal limite dell'area e francamente è l'unica giocata degna della sua fama. Sarà il campo pesante, sarà il chilometraggio senza tagliandi a cui viene sottoposto, fatto sta che ne indovina davvero poche nella metà campo avversaria e dietro non è ordinato tatticamente, costretto spesso a inseguire il pallone. DAL 63' BARELLA 5,5 - Non cambia marcia alla squadra, troppo sotto tono anche per ricevere un elettroshock.

BROZOVIC 5 - Se per gran parte del primo tempo l'Inter è in balia delle folate felsinee e costruisce poco e male davanti, il problema va ricercato alla fonte. Il suo fare compassato rallenta troppo i ritmi, pochissime accelerazioni e anche in copertura subisce il dinamismo dei colleghi rossoblu. Cresce un po' alla distanza, provando a dare ordine in un contesto di approssimazione. Ma è un fuoco di paglia. DALL'83' CARBONI SV.

CALHANOGLU 5,5 - La fotografia della sua gara è l'occasione sprecata in avvio di secondo tempo, quando spara alto da ottima posizione sull'assist di Gosens. Il ritorno alla poisizione di mezzala non è molto produttivo, soffre alla ricerca delle distanze quando i rossoblu salgono e non trova idee in fase di costruzione. Tra i più penalizzati dall'atteggiamento confusionario della squadra, tende a scivolare troppo spesso.