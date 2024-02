CVD: come volevasi dimostrare. Ivan Zazzaroni, all'indomani del ko della Juve con l'Udinese, sul Corriere dello Sport sottolinea ancora una volta il suo pensiero sulla lotta scudetto.

"La prestazione della Juve è stata sconsolante. Pura, ancorché sorprendente, involuzione. Allegri ha scelto di chiudere con Nicolussi-Caviglia, Yildiz, Iling-Junior e addirittura Leonardo Cerri, un altro prodotto della Next Gen, come a dire: la strada è questa, io l’ho tracciata, affidate la squadra a chi vi pare se non avete più fiducia in me, ma non vedo soluzioni al di fuori della linea verde - scrive il direttore del CdS -. Con la Juve nuovamente battuta e il Milan dietro di un punto, l’Inter può tranquillamente ripetere la stagione del Napoli di Spalletti, che un anno fa - di questi tempi - aveva 15 punti di vantaggio proprio sui bianconeri (se non si considera la penalizzazione) e 18 su Inter e Milan. Impensabile che i nerazzurri possano crollare".