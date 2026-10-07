"In Italia non ci sono i dirigenti per poter fare le cose per bene. Vedete come si esprimono i giovani in Nazionale, da subito si è vista una nuova aria, un nuovo spirito. Poi è normale che non possano migliorare, se non giocano". Così Silvio Baldini, ct dell'Under 21 azzurra, parlando a Sky Sport.

La collaborazione con Mancini.

"La Nazionale maggiore mi ha lasciato i giocatori più bravi perché avevamo delle gare di qualificazione all'Europeo importanti, questa si chiama collaborazione. Poi c'è Ranieri, una persona speciale, che ha portato esperienza dentro il Club Italia. L'altro giorno era con noi a Pescara, ha vissuto tutto il pre-partita. Ha detto delle cose bellissime che hanno stimolato me e i giocatori. Ci ha dato la carica per affrontare la gara con la Polonia (vinta 6-2, ndr). Tra la Nazionale maggiore e l'Under 21 c'è questo personaggio chiave che ha il compito di traghettare i giocatori, in sintonia con Mancini".

Ci sono giocatori interessanti che possono fare il salto come Pisilli, Koleosho, Liberali....

"Sono non pronti, prontissimi. Sono ragazzi in gamba, che possono dare una spinta alla Nazionale. Con Mancini avranno la possibilità di esprimersi perché è uno che li lancia i giovani. Per me ce ne sono 11-12 pronti, Mancini può scegliere a mani basse".