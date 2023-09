Marcus Thuram dopo il derby vinto grazie anche a un suo grande gol, a DAZN spiega: "Ho sentito tanto rumore, un bel rumore, anche i compagni sono venuti subito è stato un bel momento. Speravo di essere subito così incisivo, l'Inter è una grande squadra e speravo di poter dare il mio contributo. Il mio gol? Un bell'assist di Dumfries, la palla è andata un po' lunga, ero solo con il difensore e ho deciso di tirare. E' facile giocare con Lautaro perché lui capisce bene il gioco, sa creare spazi, e se c'è spazio corro verso la porta e questo mi piace. Frattesi? Dopo i due gol in Nazionale gli ho detto che doveva farli anche con l'Inter e mi ha ascoltato...

Perché l'Inter? Dovevo venire già due anni fa, mi è rimasta in testa, ho lavorato per ritrovare la fiducia dell'Inter che non mi ha mai lasciato e volevo venire fortemente questa estate. Messaggio di papà? Era allo stadio ma ancora non l'ho visto".