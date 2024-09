Sabato pomeriggio, al Bluenergy Stadium di Udine, Juan Luca Sacchi arbitrerà per la quinta volta in carriera l'Inter. Curiosamente, la prima direzione di gara fu proprio contro l'Udinese il 31 ottobre: finì 2-0 per i nerazzurri, a San Siro. Il bilancio complessivo parla di due vittorie e due pareggi: gli altri precedenti sono vs Salernitana (2-0, 16 ottobre 2022), vs Monza (2-2, 7 gennaio 2023) vs Lazio (1-1, 19 maggio 2024).