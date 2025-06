Il Mondiale per Club sarà all'insegna delle novità sul piano tecnologico: durante la manifestazione, gli arbitri indosseranno bodycam durante la competizione e le riprese saranno utilizzate da DAZN, emittente globale esclusiva del torneo. Uno degli obiettivi principali di questo test è verificare se la nuova angolazione della telecamera possa migliorare l'esperienza per chi guarda in televisione e online, mostrando la prospettiva dell'arbitro. Inoltre, la FIFA utilizzerà i risultati del torneo per creare linee guida per l'uso di tali telecamere nel calcio. Oltre agli sviluppi della trasmissione, i tifosi che seguono l'azione negli stadi ora potranno anche vedere esattamente ciò che l'arbitro vede sul monitor nell'area di revisione arbitrale durante i controlli VAR in campo. Le riprese saranno trasmesse in diretta sui maxischermi, il che renderà più facile per i tifosi comprendere il processo decisionale e aumenterà la trasparenza.

Sarà anche introdotta una versione avanzata della tecnologia per il fuorigioco semi-automatico: utilizzando più telecamere, un sensore all'interno del pallone e l'intelligenza artificiale, il sistema traccia le posizioni dei giocatori e del pallone, fornendo avvisi automatici e in tempo reale agli ufficiali di gara in caso di fuorigioco evidente. Tuttavia, in caso di fuorigioco complesso, il VAR convaliderà comunque le informazioni fornite dal sistema prima di prendere la decisione. La FIFA utilizzerà algoritmi sviluppati da Football Technology Centre AG, la sua joint venture con Hawk-Eye Innovations Ltd, per raccogliere automaticamente la maggior parte dei dati degli eventi in diretta sulla base dei dati di tracciamento disponibili. Per le sostituzioni, invece dei tradizionali foglietti, sarà impiegato un tablet per semplificare e organizzare il processo di sostituzione. Ogni squadra riceverà un tablet prima del calcio d'inizio per gestire digitalmente le richieste, garantendo che tutti coloro che necessitano di queste informazioni siano allineati e fornendo una chiara panoramica delle sostituzioni rimanenti.