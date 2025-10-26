Non è iniziato come sperava il giorno del suo 45esimo compleanno per l'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, reduce dal brutto ko di Napoli di ieri sera e già pronto a ripartire. "Nato il 26 ottobre 1980 a Reșița, in Romania, Chivu incarna alla perfezione i valori dell’Inter: dedizione, coraggio e spirito di sacrificio" si legge negli auguri rivolti al tecnico nerazzurro dal club di Viale della Liberazione.

Da calciatore ha scritto pagine indelebili della storia nerazzurra, collezionando 169 presenze, tre Scudetti, una Champions League, un Mondiale per Club, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Dopo aver chiuso la carriera da giocatore, ha iniziato un nuovo percorso da allenatore nel Settore Giovanile nerazzurro, fino ad approdare sulla panchina della squadra con cui ha vinto tutto da giocatore. Nel giorno del suo compleanno Cristian Chivu riceve i migliori auguri da parte di tutto il mondo Inter" si legge sui canali ufficiali del club meneghino.