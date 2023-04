Nel pre-partita di Inter-Benfica ha parlato a Sky Sport André Onana: "L'errore di stasera è pensare che tutto sia già fatto. Sappiamo che per passare dobbiamo vincere due partite, cercheremo di farcela. Il derby in semifinale è una motivazione in più, ma ci penseremo più avanti. La gara di oggi è storica e difficile, dobbiamo fare il nostro lavoro. Io e Brozo abbiamo un ottimo rapporto, sono contento di come ha giocato contro il Benfica. Ieri un po' di spettacolo con le telecamere".