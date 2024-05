Parlando a Sky Sport alla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen, il tecnico della Roma Daniele De Rossi è tornato sul mancato posticipo della partita di campionato con l'Atalanta e sui rapporti al momento complicati con la Lega Serie A: "Ho fatto calcio, ma non politica calcistica. Sono un po' spaesato, alle mie spalle ci sono persone che se ne occupano. A volte per la Lega non ci sono soluzioni, a noi sembra strano non essere accontentati come squadra italiana in Europa... Si può aprire un precedente, ma non voglio fare dietrologia. Mi sembra strano non trovare date quando per un'altra partita è stata trovata una data a fine campionato, con gli altri già in vacanza. Giocare molti giorni dopo è strano...", afferma De Rossi riferendosi alla sfida Atalanta-Fiorentina che potrebbe addirittura slittare a giugno qualora le due squadre arrivassero in finale di Europa e Conference League.