Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sullo stato di salute del calcio italiano, ma non solo: "Il calcio è estremamente indebitato, vuol dire che c’è qualcosa che non funziona. Vedo grande confusione e mancano i grandi imprenditori. Sono sempre stato contrario ai fondi, sono di passaggio, c’è qualcosa che non funziona. Non ci sono abbastanza risultati economici da alimentare 20 squadre. Per quanto riguarda la Federcalcio, credo che sappiano lavorare e che se il governo ascoltasse di più le loro richieste e quelle dei presidenti, si andrebbe dritti a un successo maggiore.”