Il Monza non riesce a fare punti e cade anche in casa contro il Verona: decide l'autogol di Lekovic al minuto 13 del primo tempo. Il nerazzurro Palacios è rimasto in campo per 82 minuti, disputando una buona prova nonostante la sconfitta dei brianzoli. L'Udinese batte 3-2 il Venezia: Lucca e Lovric portano avanti i bianconeri, la reazione lagunare è poderosa con Nicolussi Caviglia e Gytkjaer. Nel finale Iker Bravo sigla il definitivo vantaggio.