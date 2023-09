Milano è ancora una volta nerazzurra: l'Inter stra-batte il Milan per la quinta volta in stagione e si porta in vetta in solitaria. Il primo a commentare il risultato ottenuto questo pomeriggio a Inter TV a fine gara è Henrikh Mkhitaryan, autore di una doppietta: "Sono felice, veramente felicissimo. Non solo perché abbiamo vinto, ma anche perché ho segnato e fatto assist. Merito dei miei compagni, abbiamo fatto una grande gara e abbiamo dimostrato di meritare questo derby".

Avete gestito bene le energie. Quanto lavorate su questo aspetto?

“Nel primo tempo abbiamo segnato due gol ma abbiamo avuto qualche difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo capito che non potevamo mollare e fare errori come sul gol, ma dopo quello abbiamo capito che dovevamo andare avanti e fare la nostra partita. Poi abbiamo fatto il terzo, il quarto e dopo il quinto gol".

Sembra che ti stia sempre più divertendo con questa squadra:

"È quello che sto facendo, provo ad imparare ogni giorno, lavorare bene e fare il mio meglio. Alla mia età non è semplice fare sempre bene, ma cerco di dare sempre il mio contributo alla squadra".

Quanto era importante oggi la vittoria?

“Già subito dopo la sosta sapevamo che era una gara importantissima da giocare, eravamo consapevoli e ci siamo avvicinati alla partita molto seriamente e abbiamo fatto vedere che la sosta non ci avrebbe fatto niente e che eravamo pronti a continuare quanto fatto da inizio stagione".

