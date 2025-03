Gli Ambassador della Lega Serie A Andrea Pirlo e Marco Materazzi sono stati ospiti speciali della partita di National Hockey League (NHL) tra i New York Islanders e i rivali locali dei New York Rangers al Madison Square Garden. Le leggende della Serie A hanno assaporato l`atmosfera della sfida in uno degli impianti più iconici del mondo, prima di incontrare, come vi abbiamo raccontato, la stella dei New York Rangers, Mika Zibanejad, per uno scambio di maglie.

Così ha parlato Matrix dopo l'incontro, parole riportate dal sito ufficiale della Serie A: "Sono un grande fan della fisicità e della velocità dell`hockey, e l`atmosfera era simile a quella di un grande derby in Italia. È sempre bello vedere il livello d`élite di altri sport, soprattutto in una città meravigliosa come New York".