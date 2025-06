Altro evento in agenda per il presidente dell'Inter Beppe Marotta che in compagnia dello storico capitano nerazzurro Beppe Bergomi presenzierà alla presentazione del libro di Vito Cozzoli, "L'anima sociale e industriale dello sport" in programma lunedì 9 giugno 2025 presso la libreria Rizzoli in galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

Il numero uno della Beneamata e l'ex capitano dell'Inter saranno "protagonisti di un confronto proprio con Cozzoli sullo ruolo dello sport come motore di innovazione e crescita economica che contribuisce alla creazione di comunità", come riporta l'ANSA. Marotta, tra l'altro, ha curato la prefazione del libro.