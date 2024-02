"Per me l’Inter è più forte". Andrea Mandorlini, intervistato da TMW Radio, legge così la sfida di Champions League di domani sera tra i nerazzurri e l'Atletico Madrid. "L’Atletico è una squadra molto scomoda ma credo che l’Inter sia in un grande momento e speriamo che tenga questo anche in Champions League. Sono contento della stagione perché sono interista da quando sono bambino. Ha fatto veramente passi da giganti. Non ha più fatto gli errori dello scorso anno. Il mercato è stato molto importante. È una squadra in salute".

Inzaghi alla Simeone con l’Inter?

"Ho letto l'intervista di Simone ed ha ragione. Simeone sta facendo davvero un record ed in Italia è molto difficile. Qui si cambia idea dopo poco tempo. Credo che sia importante il presente e quello che sarà si vedrà".

I nerazzurri ci hanno guadagnato con il cambio Pavard-Skriniar?

"Difficile fare paragoni. Io rimango sempre al presente. Pavard è un giocatore bravo che ha fatto livelli altissimi. Skriniar ha fatto la scelta di andare in una squadra di fenomeni. Non so dirvi se è la scelta giusta ma questa ha fatto. L’Inter comunque è cresciuta".