Romelu Lukaku , che col suo rigore ha messo il sigillo al match del Da Luz, parla anche ai microfoni di Sky Sport dopo la grande vittoria dell'Inter sul Benfica: "E' un risultato molto importante. Il Benfica è un'ottima squadra che gioca con tanta intensità, era importante tenere il possesso palla e non perderla nelle zone centrali. Marcelo Brozovic ha aiutato la squadra in questo perché ha saputo trovare gli spazi giusti; poi Nicolò Barella ha segnato un gol importantissimo. Potevamo chiuderla con altre chance ma sono contento del risultato".

Zanetti ti aveva invitato a essere concentrato.

"Lui mi ha aiutato tanto sull'aspetto mentale, mi dice sempre di mantenere la testa fredda per superare le difficoltà. Me lo ha ridetto prima della partita, e io dopo gli ho detto che aveva ragione".

A che percentuale di condizione sei? Inzaghi ora fa rotazioni in avanti.

"Quando hai una squadra con quattro attaccanti così il mister deve adattarsi alla situazione. Lautaro e Dzeko hanno fatto un ottimo lavoro, poi per me e Correa è stato facile aiutare la squadra a fare la differenza. Dobbiamo continuare così, stiamo facendo un ottimo lavoro per l'Inter e per i tifosi".