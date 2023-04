Lautaro Martinez, eletto MVP di Inter-Benfica, ha parlato a Sky Sport dopo il 3-3 di San Siro: "Oggi è una giornata molto speciale, dopo aver raggiunto i quarti ci eravamo detti di dover andare ancora più avanti. All'andata abbiamo fatto una gara importante, finendo il lavoro a San Siro con personalità, carattere e grande spirito di squadra. Questo premio è per tutti i miei compagni che hanno lottato. Milan? Sarà una partita speciale e bella da giocare, i tifosi ci faranno sapere quello che arriverà in queste settimane. Noi pensiamo al campionato, abbiamo gare importantissime per recupere punti".

Quanto ti mancava il gol?

"Sì, come dico sempre cerco di dare una mano alla squadra. L'attaccante vive di gol, oggi ho potuto fare l'assist a Nicolò e poi è arrivato il gol. Sotto la curva è bellissimo".

Cosa succede in campionato?

"Voglio un'Inter così, tutti devono correre per i compagni. Bisogna essere una famiglia, fratelli. Lavoriamo per lasciare l'Inter in alto e anche oggi abbiamo dimostrato che la squadra c'è e bisogna proseguire su questa strada".