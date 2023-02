Un esordio indimenticabile per Sebastiano Esposito con la maglia del Bari. Titolare dopo pochi giorni dal suo arrivo in Puglia, l'attaccante di proprietà dell'Inter è diventato subito protagonista con un gol nella vittoria in casa della Spal. A celebrare la prima positiva uscita di Seba con i Galletti ci pensa anche la Lega B: "Sebastiano Esposito ha saputo incidere già al debutto con il Bari - si legge in un tweet -. All’attaccante sono bastati 60 minuti, 17 tocchi e un tiro in porta per realizzare il primo gol con i Galletti".