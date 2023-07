Ultima cena nerazzurra per André Onana, praticamente ad un passo dall'addio all'Inter, prima di volare per Manchester dove si unirà allo United. Secondo le ultime indiscrezioni filtrate in serata, l'ex Ajax e i Red Devils distano giusto qualche dettaglio sui bonus.

Distanza che a breve verrà colmata così da poter celebrare il matrimonio. Prima di lasciare il capoluogo lombardo il gigante sorridente, che ha salvato più e più volte la squadra di Inzaghi nella memorabile stagione trascorsa insieme, si è concesso un''ultima cena in casa': il classe '96 ha cenato con due amici e l'agente al Botinero, ristorante di proprietà di Zanetti e Cambiasso, dove si è fermato a firmare qualche autografo e scattare qualche foto che diventerà cimelio del noto ristorante argentino di Brera.