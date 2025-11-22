Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, Fabio Capello ha brevemente detto la sua sull'attesissima partita di domani che vedrà protagoniste Inter e Milan. "Il derby sarà bello" ha premesso prima di spiegare la differenza tra giocarlo da calciatore o da allenatore: "È una cosa diversa, è passione e attenzione, è voglia di fare qualcosa di più; poi c'è anche il rischio di avere troppa pressione e di sbagliare partita, questo è il rischio come giocatore. Da allenatore cerchi di prepararlo nel migliore dei modi poi magari per una sciocchezza lo perdi oppure un giocatore sbaglia gol fatti davanti alla porta e il risultato può essere negativo. San Siro poi è il posto più esaltante per giocare una partita cosi".