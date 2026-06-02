E' cominciata ufficialmente la missione Mondiale dell'Argentina campione in carica con la prima sessione di allenamento in vista delle amichevoli di sabato 6 e martedì 9 che precedono l'esordio nella competizione con l'Algeria del 17 giugno. (l'Albiceleste prima affronterà Honduras e Islanda). Il ct Lionel Scaloni ha dovuto fare a meno di diversi giocatori infortunati, pur potendo contare su coloro che si erano uniti al gruppo per le partite di preparazione. Poco dopo le 18 locali, la squadra è arrivata al 'Compass Minerals National Performance Center', solitamente utilizzato dallo Sporting Kansas City, squadra, della Major League Soccer, per la seduta che è stata divisa tra palestra e campo.

Lautaro Martinez e compagni hanno svolto esercizi a bassa intensità, dato che era il primo allenamento con tutti i giocatori convocati, compresi quelli da monitorare attentamente per non avere ricadute che costringerebbero il selezionatore a fare un cambio dell'ultimo minuto nella lista dei selezionati resa pubblica giovedì scorso. Lo riporta Tyc Sports.