Il Toro ritrova la via del gol e lo fa alla grande, e quindi si prende di forza il titolo di miglior giocatore dell'Inter nel mese di gennaio. I tifosi nerazzurri che hanno votato in questi giorni per il Pirelli Player of the Month non hanno avuto dubbi nel premiare il mese in grande stile di Lautaro Martinez che incamera un altro riconoscimento di questa sua avventura nerazzurra ricca di soddisfazioni e di trofei. E lo spazio nella bacheca andrà sempre più ad ingrandirsi...