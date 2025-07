Mentre si attende di capire quale sarà l'esito del confronto odierno col Fenerbahçe, domani sarà il giorno X per Hakan Calhanoglu. Dopo il suo rientro a Milano dalle vacanze, infatti, il centrocampista turco è atteso da un faccia a faccia coi dirigenti dell'Inter nel quale dovrà palesare una volta per tutte le sue intenzioni: dentro o fuori, e dirlo quanto prima per evitare quanto prima a Cristian Chivu situazioni scomode nel giorno del raduno e costruire la squadra del futuro, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

Se il turco confermerà la sua voglia di andare a giocare nel suo paese, ma soprattutto se il Fenerbahce si deciderà ad inviare al club nerazzurro quantomeno una proposta , l'Inter inizierà a muoversi concretamente per trovare il sostituto ideale. Il nome in prima fila, per la Rosea, è quello di Granit Xhaka, che però, stando alle dichiarazioni del suo agente, ha un accordo col Sunderland neopromosso in Premier League.