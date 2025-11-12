Dopo undici giornate di campionato regna l'incertezza nella lotta scudetto. In soli tre punti sono racchiuse cinque squadre, una delle quali però si eleva sopra le altre a livello di chance di vittoria, secondo Carmine Gautieri: "L'Inter ha qualcosa in più, come l'aveva già l'anno scorso. E quest'anno chi ha reso meno prima sta determinando. L'Inter resta favorita", ha detto l'ex attaccante a Tuttomercatoweb.com.