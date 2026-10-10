Pareggio che sa più di bicchiere mezzo vuoto che di bicchiere mezzo pieno per l'Inter U20. I nerazzurri vengono fermati sul 2-2 dal Como in casa. Dopo aver sbloccato subito la gara, al 4' con Vukaj, la squadra di Bigica ha faticato a prendere il controllo della gara. Al 35' l'espulsione di Soumah sembrava poter spianare la strada per i padroni di casa. In apertura di secondo tempo infatti è arrivato il raddoppio ancora di Vukaj, ma i lariani sono rimasti in partita. L'Inter, complice un calo di attenzione, non ha chiuso definitivamente la gara e si è fatta rimontare. All'81' ha segnato Bonsignori, all'86' Papaccioli, entrato dalla panchina. Così il Como ha ripreso la partita, dimostrandosi squadra forte e interessante. Prossimo appuntamento per l'Inter U20 martedì, in Youth League contro il Brugge.
INTER-COMO 2-2
Marcatore: 4', 56' Vukaj, 81' Bonsignori, 86' Papaccioli
INTER (4-3-3): Farronato; Evangelista, Breda, Peletti, Rocca (dal 46' Mackiewicz); D'Agostino, La Torre (dal 65' Kartelo), Virtuani (dal 68' Putsen, dal 90 Matarrese); Vukaj (dal 68' Franchi), Carrara, El Mahboubi.
A disposizione: Galliera, Maghlout, Putsen, Moranduzzo, Matarrese, Lissi, Franchi, Puricelli, Nese.
Allenatore: Emiliano Bigica
Ammonito: 38' Rocca
COMO (3-4-2-1): Damioli; Gabriel (dal 79' Tigano), De Paoli, Soumah; Broggian, Cassano (dal 65' Thiland-Herard), Baralla, Bonsignori; Mazzara (dal 65' Zamagni), Turella (dal 79' Papaccioli), Harpur (dal 49' Grilli).
A disposizione: Sgarbi, Andrealli, Bosze, Ronchetti, Epifani, De Paula.
Allenatore: Gianluca Falsini
Ammoniti: 11' Soumah
Espulso: 35' Soumah (secondo giallo)
Arbitro: Marco Costa (sez. di Busto Arsizio)
Assistenti: Daghetta, Nechita
RIVIVI IL LIVE
12.55 - Finisce qui. Inter e Como pareggiano 2-2.
90' - Quattro di recupero
90' - Tigano! Gran destro sul primo palo, Farronato respinge.
90' - Cambi per l'Inter. Dentro Matarrese per Putsen.
IL GOL - Inter in bambola. Prima Thiland-Herard calcia da sinistra e Farronato respinge, poi l'azione prosegue e, dopo un cross, Papaccioli raccoglie sul secondo palo. Tiro a giro che passa in una foresta di gambe e finisce a pochi centimetri dal palo. Incolpevole Farronato.
86' - GOL DEL COMO. Papaccioli, gran gol, 2-2.
84' - Baralla tenta la conclusione di prima: a lato. Inter che ora sta faticando non poco
IL GOL - Bonsignori calcia da fuori, Breda è in traiettoria e viene colpito dalla sfera. La deviazione è fatale per l'Inter, con la palla che si spegne all'angolino.
81' - GOL DEL COMO. Bonsignori, il Como accorcia, 2-1.
79' - Prova il tiro Zamagni: diagonale a lato. Cambi per il Como intanto. Fuori Gabriel per Tigano e Turella per Papaccioli.
75' - Palla persa sanguinosa di Kartelo e Thiland-Herard si presenta in area di rigore. Decisiva la scivolata di Breda, che respinge.
70' - Baralla calcia da fuori area: palla altissima.
68' - Cambi per l'Inter. Fuori Virtuani, problema alla caviglia. Dentro Putsen, esce anche Vukaj, autore di due gol, dentro Franchi.
65' - Cambio per l'Inter. Esce La Torre per Kartelo. Cambi anche per il Como. Fuori Cassano per Thiland-Herard e Turella per Zamagni.
IL GOL - Il Como, nonostante l'inferiorità numerica, continua a pressare alto: questa volta gli spazi concessi ai nerazzurri però sono letali agli ospiti. Vukaj affonda sulla sinistra e trova la sovrapposizione di D'Agostino. Il centrocampista mantiene il possesso nonostante il contrasto con Broggian e serve nuovamente Vukaj. Il piattone dell'ala sinistra nerazzurra coglie in controtempo Damioli, che tocca soltanto. Inter avanti 2-0.
56' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DELL'INTER! Raddoppio nerazzurro, doppietta di Vukaj, 2-0!
51' - Chiusura di Breda sul cross di Broggian: angolo, il Como nonostante l'uomo in meno non demorde.
49' - Cambio per il Como: fuori Harpur per Grilli.
12.06 - Fischia Corsa: via alla ripresa!
12.04 - Squadre che tornano in campo per il secondo tempo con un po' di ritardo.
12.01 - Uscirà Rocca, al suo posto Peletti passa a sinistra ed entra Mackiewicz.
Primo tempo positivo per l'Inter, avanti di un gol e di un uomo. A decidere sin qui il risultato è la rete a giro di Vukaj dopo quattro minuti. I nerazzurri hanno approcciato bene la gara, mentre il Como è cresciuto alla distanza. Pur senza creare granché, i lariani hanno preso il controllo del gioco. Al 35' però l'episodio che rischia di cambiare la gara: Soumah, già ammonito, ha steso El Mahboubi, ricevendo il secondo giallo e il conseguente rosso. Pur in dieci, la squadra di Falsini ha chiuso bene il primo tempo. Fondamentale dunque per La Torre e compagni tenere alta l'attenzione anche in avvio di ripresa.
11.46 - Finisce qui il primo tempo: Inter avanti 1-0 e sopra di un uomo per l'espulsione di Soumah.
42' - Tiro a giro di Virtuani dalla distanza: palla che non si abbassa, rinvio dal fondo per il Como.
38' - Giallo per Rocca. Entrata decisa su Mazzara, decisione giusta.
35' - Rosso per Soumah! Sgambetto su El Mahboubi, ancora lui, e secondo giallo. Episodio che può cambiare la partita.
30' - Ancora Como: diagonale di Turella che sfila facendo la barba al palo.
29' - Como pericoloso con Turella. Azione da destra a sinistra che libera il trequartista del Como dopo la sponda di Harpur. Il destro però è telefonato e Farronato ci arriva in tuffo.
18' - Bonsignori tenta il diagonale dopo una bella azione del Como: bravo Farronato in due tempi a tenerla lì. I lariani comunque stanno crescendo.
12' - Pericolo per l'Inter. Il Como arriva al cross da destra e Mazzara prova a girare verso la porta. La conclusione è debole, ma in mezzo a tante gambe non era facile per Farronato, che però riesce a parare.
11' - Giallo per Soumah. Body check su El Mahboubi, duro, a fermare il contropiede dell'Inter. Scelta giusta del direttore di gara.
10' - Rocca trova spazio sulla sinistra e arriva da solo sul lato corto dell'area di rigore. La palla a rimorchio è intercettata da Joao Gabriel, che libera.
8' - Batte El Mahboubi: bel cross sul secondo palo, la difesa però è reattiva e respinge.
7' - Ottimo approccio dell'Inter che ora ha una punizione interessante dalla destra. Sul pallone Rocca ed El Mahboubi.
IL GOL - Gran bel gol di Vukaj! L'esterno nerazzurro punta la porta da sinistra e rientra sul destro, trovando spazio. Una volta al limite dell'area calcia a giro: traiettoria perfetta, palla che si spegne in fondo al sacco e Inter che sblocca subito la partita.
4' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! Subito in vantaggio i nerazzurri! Vukaj, super gol, 1-0!
11.00 - Si comincia!
10.56 - Squadre in campo a Interello: padroni di casa in nerazzurro, ospiti in bianco.
Inizia dal Konami Football Centre di Milano il sabato nerazzurro, che vedrà scendere in campo, in quest'ordine, l'Under 20, l'Under 23 e la Prima Squadra. Si parte alle 11 da Interello, dove l'Inter U20 di Emiliano Bigica ospiterà il Como. I nerazzurri arrivano al primo impegno dopo la lunga sosta nazionali al vertice del campionato Primavera e cercheranno di riprendere da dove avevano lasciato. Il Como, neopromossa nella massima categoria, è dodicesimo a quota 5 punti, otto in meno dell'Inter. I padroni di casa schierano il solito 4-3-3 con la stessa formazione vista nelle ultime uscite: a destra Evangelista preferito a Moranduzzo, a sinistra gioca Rocca. In attacco confermato il tridente Vukaj, Carrara ed El Mahboubi. Calcio d'inizio alle ore 11.
Alessandro Savoldi
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