Un solo punto per l'Inter U20, che pareggia 2-2 con il Como dopo aver subito una rimonta in superiorità numerica. Ecco chi ha deluso e chi invece ha fatto bene nella gara andata in scena oggi al Konami Football Centre.

UP

VUKAJ - È lui il protagonista di giornata. I due gol non bastano per vincere la gara, ma sicuramente hanno un peso specifico importante. Per la squadra, che ha faticato parecchio, e per Vukaj, che si sblocca dopo cinque partite in cui non aveva ancora trovato la via del gol.

BREDA - Sfortunato in occasione del 2-1, quando la palla lo colpisce e finisce in porta. Per il resto gioca una partita ordinata e concreta, facendosi sempre trovare pronto in area di rigore.

DOWN

KARTELO - Ingresso in campo negativo. Tantissimi errori tecnici, sempre la sensazione che stia girando a vuoto. Una prestazione da dimenticare per lui, che nonostante i pochi minuti disputati ha faticato a dare le energie giuste al centrocampo nerazzurro.

FRANCHI - Entra in campo al posto di Vukaj e l'impatto è decisamente diverso. Pochi lampi, tanta confusione, complice il momento difficile in cui è chiamato in causa. Rimandato.

CARRARA - Per la prima volta in stagione non trova la via del gol e la prestazione è insufficiente. Tocca una quantità infima di palloni, un po' perché i compagni non lo servono granché, un po' perché i centrali del Como hanno la meglio in diversi duelli. Anche per lui giornata no.