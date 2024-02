Jeremie Frimpong, esterno del Bayer Leverkusen, parlando ai microfoni di Ziggo Sport si sofferma anche sulla sua posizione all'interno della Nazionale olandese, dove sa di dover fare i conti con una concorrenza importante: "Giocherò come vuole l'allenatore, a Leverkusen e anche con la nazionale olandese, se ne avrò la possibilità. Questo è ciò che ogni calciatore vuole, ma lso anche che la competiizone nella Nazionale è molto forte. Sapevo che sarebbe stato difficile per me, perché Denzel Dumfries è uno dei migliori terzini destri al mondo".