Daniel Fonseca, ex attaccante di Napoli, Juventus e Roma, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in vista della gara tra i giallorossi e il Como ha elogiato le due squadre dicendo che giocherebbe volentieri in entrambe oggi: "Sono affe­zio­nato a tutte. A Como mi diver­ti­rei, Cesc Fabre­gas ha tra­smesso uno stile straor­di­na­rio. Alla Roma penso che segne­rei tanto, anche più di Donyell Malen. Gian Piero Gaspe­rini è un feno­meno e può lot­tare con l’Inter per lo Scu­detto".