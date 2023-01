"Sì, è stato un gran gol, ma non ha portato punti a casa e quindi fa male". David Okereke ha parlato così in zona mista al termine di Cremonese-Inter 1-2, tornando sulla rete che aveva aperto il match contro i nerazzurri. "Ho visto che ero libero, mi sono girato e ho messo la palla dove volevo. Sappiamo che siamo una squadra che deve soffrire compatta, e se lo fa riesce a mettere in difficoltà chiunque, ma alla fine non stanno arrivando i risultati.