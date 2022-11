Ha sborsato 360 euro per l'acquisto di due biglietti della partita di calcio Milan - Inter dello scorso 3 settembre, messi in vendita da un campano attraverso un sito internet, ma a fronte del pagamento non riceve nulla e l'interlocutore sparisce. Il caso è avvenuto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato la persona che ha tratto in inganno il cittadino castiglionese. L'ipotesi di reato è la truffa aggravata: dopo la ricezione del bonifico, il truffatore si è reso irreperibile e l'uomo vittima del raggiro si è quindi rivolto ai militari dell'Arma della stazione di Castiglion Fiorentino per denunciare l'accaduto.