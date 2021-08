BT Sport porta l’Inter e la Serie A in UK e Irlanda fino al 2024

Accordo raggiunto con l'agenzia Infront, sarà garantita la trasmissione di oltre 200 partite in diretta

BT Sport sarà l’emittente esclusiva per la Serie A nel Regno Unito e in Irlanda per le prossime tre stagioni calcistiche, fino al 2024. Lo ha annunciato la stessa società, che ha siglato un accordo con l’agenzia di marketing sportivo Infront. Sarà garantita la trasmissione di ogni singola partita, con almeno cinque gare che andranno in onda in diretta ogni turno, per un totale di oltre 200 partite live durante la stagione.