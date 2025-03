"No, non è ancora decisiva perché il cammino è ancora lungo. Ma per l’Inter in positivo può spostare tanto", Così Roberto Boninsegna inquadra per la Gazzetta dello Sport la partitissima di questa sera tra Napoli e Inter: "Simone Inzaghi può staccarsi e prendere il volo, quattro punti sul Napoli sarebbe un vantaggio significativo. Viceversa, in caso di sconfitta per i nerazzurri o in caso di pareggio tutto resterebbe praticamente immutato in classifica. Magari poi accadrà come alla mia Inter: nel 1970-71 perdemmo a Napoli e io sbagliai un gol clamoroso. Dopo la partita Sandro Mazzola e Giacinto Facchetti fecero una tabella scudetto: la seguimmo, alla fine fu tricolore. Si, anche grazie a quel gol sbagliato!".

Bonimba conta sull'apporto della coppia d'attacco nerazzurra: "Chi sarà decisivo? Da attaccante non posso che dire la ThuLa. Queste sono le partite che vengono decise dai grandi giocatori, in queste sfide si esaltano. E loro due, se stanno bene, difficilmente sbagliano la prestazione. E poi, tra l’altro, si completano: la presenza di uno fa bene all’altro".