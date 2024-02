"È una partita da tripla". Così Roberto Boninsegna definisce la sfida di questa sera tra Inter e Juventus. Intervistato dal Corriere della Sera edizione Milano, il doppio ex parla anche della sfida nella sfida tra attaccanti: "Lautaro Martinez è una macchina da gol, Dusan Vlahovic è reduce da un ottimo momento: un motivo in più per vedere due squadre offensive, coraggiose. L’Inter ha l’occasione di mettere un’ipoteca sul campionato".