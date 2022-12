In collegamento con Sky Sport, l'ex attaccante di Como e Vicenza Sasa Bjelanovic ha parlato della Nazionale croata alla vigilia del quarto di finale contro il Brasile. Partendo dall'ottimo momento di Marko Livaja, protagonista di un autentico exploit dopo gli anni non brillantissimi vissuti in Italia e Grecia: "Livaja? Nessuno si aspettava un giocatore così all'Hajduk Spalato dopo i trascorsi che ha avuto all'Inter e all'Atalanta. Ora è visto come un dio a Spalato, eppure è arrivato lì l'ultimo giorno di mercato dopo che era terminato il suo contratto con l'AEK Atene, con la sola idea di fare tre mesi per poi andare da un altra parte. Ma poi ha fatto molto bene e i tifosi sono impazziti, al punto da fare petizioni perché rimanesse.