È ormai risaputa la scelta di DAZN di trasmettere Atalanta-Inter in chiaro. Per la quarta volta in stagione la piattaforma streaming infatti permetterà di poter accedere in modalità gratuita alla quarta delle cinque partite di Serie A inserite nel pacchetto dei diritti TV acquisito dalla piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo che si è posta "l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati del grande calcio italiano". Per poter accedere gratuitamente all'evento sportivo "sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming - si legge su Calcio e Finanza -.

Nel dettaglio, basterà inserire semplicemente il proprio indirizzo mail. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming. Nel dettaglio, basterà inserire semplicemente il proprio indirizzo mail. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Di seguito, le due strade per la registrazione:

Da desktop o mobile –accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita;

Da Smart TV –aprire l’app DAZN dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile".