"Personalmente per me questo non è calcio". La qualificazione del Chelsea ai quarti di finale del Mondiale per Club non calma Enzo Maresca, furioso per sospensione di quasi due ore dell'ottavo di finale contro il Benfica giocato ieri a Charlotte per motivi di sicurezza legati all'allerta fulmini (motivo che mette a rischio anche Inter-Fluminense di domani, RILEGGI QUI).

Parlando ai microfoni di DAZN, il tecnico dei Blues non ha rinunciato a criticare l'organizzazione del torneo negli Stati Uniti: "Non puoi restare chiuso dentro gli spogliatoi per due ore. Posso capire quando ci sono motivi di sicurezza e sospendi la partita, ma durante questo torneo è già capitato sei, sette volte. Questo significa che forse questo non è il posto giusto per giocare questa competizione. Il Mondiale per Club è fantastico, siamo felici di essere fra le migliori 8, ma cos'è? Uno scherzo? Non è normale sospendere una partita. In un Mondiale quante volte succede? Zero. In Europa? Zero. In quelle due ore si parlava con le famiglie fuori per controllare che stessero bene, le persone mangiavano, ridevano, parlavano al cellulare. Così non è calcio".