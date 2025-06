Una battaglia più fisica che tecnica, nonostante in campo ci fossero due squadre brasiliane. Alla fine l'ha spuntata il Palmeiras, che ha battuto di misura il Botafogo, grazie alla rete di Paulinho al minuto 100. Una lotta contrasto dopo contrasto (10 ammoniti e un espulso), durata ben oltre i 120 minuti dei supplementari. L'ex nerazzurro Joaquin Correa è entrato in campo al 71esimo, sostituendo Savarino. Il Palmeiras è la prima squadra qualificata ai quarti del Mondiale per Club e aspetta la vincitrice tra Benfica e Chelsea, in campo stasera alle 22:00.