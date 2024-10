Dopo un derby d'Italia insolitamente senza strascichi polemici dal punto di vista arbitrale, l'AIA ha scelto Matteo Marchetti per dirigere la sfida dell'Inter al Castellani di Empoli. Il fischietto della sezione di Ostia Lido, assistito da Scatragli e Moro, con Massimi nelle vesti di quarto uomo, commette più di qualche imperfezione, specie convalidando il gol al 19' di Darmian, che in realtà si era aiutato con la mano prima di battere Vasquez. In sala VAR, la coppia Serra-La Penna corregge la svista dell'arbitro centrale e annulla. Da Lissone, poco dopo, arriva un'altra chiamata provvidenziale che trasforma il cartellino giallo a Goglichidze in rosso per l'intervento pericoloso ai danni di Thuram. Regolari, infine, i due gol nerazzurri che decidono il match. Ecco gli episodi da moviola:

5' - Errore di Marchetti che vede un tocco di Thuram che non c'è dopo la scivolata di Ismajli: manca un corner in favore dell'Inter.

11' - Ismajli e Thuram sono ancora protagonisti: il difensore albanese manca l'anticipo e colpisce il francese, giusta l'assegnazione della punizione per i nerazzurri sulla trequarti.

16' - Lautaro chiede spiegazioni all'arbitro per un fischio contro Bastoni, che effettivamente aveva tamponato Colombo, bravo a proteggere la palla dall'arrivo dell'avversario.

19' - Darmian porta in vantaggio l'Inter dopo uno strano flipper in area di rigore: Marchetti, in un primo momento, convalida il gol perché si perde il tocco di mano dell'ex United. Il VAR, dopo aver valutato le immagini, lo corregge e annulla: giusto così.

25' - Fazzini entra duro su Bastoni vicino alla linea laterale nei pressi delle due panchine: intervento rischioso del 10 azzurro, poteva anche starci il cartellino giallo.

29' - Goglichidze colpisce, con il piede a martello, la gamba di Thuram in un punto di contatto molto alto. Marchetti lo ammonisce in presa diretta, ma viene invitato dal VAR a rivedere al monitor il brutto intervento del difensore empolese. Guardata la scena al replay, Marchetti si convince a cambiare il colore del cartellino estraendo il rosso sacrosanto.

38' - Cacace interrompe irregolarmente il break di Darmian a centrocampo: era un'azione promettente, il cartellino giallo per il neozelandese è inevitabile.

SECONDO TEMPO -

47' - Secondo la valutazione di Marchetti, Frattesi usa troppo energicamente il braccio nel duello con Fazzini al limite dell'area: punizione generosa.

50' - Frattesi firma l'1-0 interista, anche con l'aiuto di una deviazione. Il gol viene convalidato live e confermato dopo un breve check col VAR, che ha dato l'ok a Marchetti dopo aver valutato che la palla non fosse uscita dal campo sulla torre di Darmian.

62' - A centrocampo, Mkhitaryan e Bastoni intervengono praticamente insieme spendendo un fallo tattico per fermare l'avanzata di Fazzini: il giallo è per l'italiano.

67' - Tutto buono nella circostanza del raddoppio di Frattesi. Barella imbuca in area per Lautaro che, in posizione nettamente regolare, appoggia per il piazzato vincente dell'ex Sassuolo.

79' - Lautaro si sblocca e chiude la partita segnando il 3-0, nato da un passaggio sbagliato di Vasquez in fase di impostazione. Nulla da segnalare, la rete è buona.