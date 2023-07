È terminato poco fa l'incontro tra la Roma e gli agenti di Alvaro Morata, nome presente nella lista dell'Inter per rimpiazzare Romelu Lukaku. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, il club giallorosso ha capito che le cifre per il cartellino dell'attaccante spagnolo (sia tramite clausola che uscita unilaterale) e pe ril suo l'ingaggio sarebbero alte.

"Adesso il General Manager giallorosso Tiago Pinto incontrerà la proprietà della Roma: si valuteranno le condizioni e si confronteranno le parti per decidere se andare avanti o meno con l'operazione Morata - precisa Gianlucadimarzio.com -. Le cifre per portare lo spagnolo a Roma non sono molto in linea con il percorso che i giallorossi hanno intrapreso a livello economico e di sostenibilità".