Nuova idea per il mercato della Juventus. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su Emil Holm, esterno svedese che l’Atalanta ha deciso di non riscattare e che quindi ha fatto ritorno allo Spezia. Il giocatore, accostato anche all’Inter come eventuale erede di Denzel Dumfries, è la prima alternativa della Vecchia Signora a Giovanni Di Lorenzo del Napoli. Ma non è esclusa un’operazione di più ampio respiro.

L’idea degli azzurri è infatti quella di prendere il calciatore in tandem con il il Genoa, lasciando poi il giocatore in prestito per un anno. Lo Spezia era partito da una richiesta di 12 milioni di euro che però potrebbe scendere nelle prossime settimane. Nei giorni scorsi anche il Bologna aveva sondato il terreno per l'esterno.