Aggiornamenti di mercato in tarda notte direttamente dai colleghi di Sky Sport. L'Inter è alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare a Sommer. L'affare con il Genoa per Josep Martinez non è ancora chiuso del tutto, ecco perché "i nerazzurri ha tenuto vivi i contatti per Filip Jorgensen e Bento nel caso in cui la trattativa con il Genoa dovesse saltare", evidenzia il sito di Gianluca Di Marzio.

Poi novità: anche Parma e Como su Tanner Tessmann, ma le richieste di ingaggio del giocatore statunitense restano elevate. Oristanio resta tra Genoa e Venezia.