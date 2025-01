Nelle giovanili del Brescia sta crescendo un piccolo talento dai numeri decisamente promettenti: si chiama Cristian Galvano, di mestiere fa l'attaccante centrale ed è la colonna della squadra Under 17 delle Rondinelle con nove gol e due assist in dieci partite giocate, al punto da già promosso anche in Primavera e con all'orizzonte anche una chiamata da parte del tecnico della prima squadra Pierpaolo Bisoli. Secondo Calciomercato.com, il classe 2008, che ha in Robert Lewandowski il suo punto di riferimento, ha già azionato i radar di Inter e Atalanta, che stanno monitorando con attenzione la crescita del ragazzo di Gardone Val Trompia.