Si allunga la lista delle squadre che hanno messo gli occhi su Jackson Tchatchoua, laterale camerunese in forza all'Hellas Verona. Stando a quanto riporta L'Arena, dopo Lazio e Fiorentina, c'è da registrare anche l'interessamento del Torino del neo tecnico Marco Baroni, che due stagioni fa siedeva proprio sulla panchina degli scaligeri.

Non trovano conferme, invece, le voci circolate sull'Everton, mentre l'Inter, che era stata accostata al classe 2001 nelle scorse settimane, 'non ha mai fatto la voce grossa", si legge sul quotidiano. Nel frattempo, peraltro, in nerazzurro è arrivato un nuovo laterale destro, Luis Henrique, che è andato ad aggiungersi a Denzel Dumfries.