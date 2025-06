Messe le mani su Jacopo Fazzini, la Fiorentina continua a lavorare per il suo nuovo centrocampo e rinforza il proprio interesse per Giovanni Fabbian. Secondo le ultime novità di Sky Sport, il club viola vuole anche un altro giovane talento della Nazionale Italiana e aspetta di capire la situazione del cartellino tra Bologna e Inter per capire con chi andare eventualmente a trattare.

Fabbian, per il quale i nerazzurri vantano una recompra da 12 milioni di euro e che è nel mirino anche della Lazio, ha un contratto col Bologna fino al giugno del 2028.