Si avvicina sensibilmente il ritorno di Stefano Vecchi all'Inter. Il tecnico bergamasco, che in passato ha già guidato la Primavera nerazzurra e che conta anche cinque panchine in prima squadra da traghettatore, la prossima stagione allenerà la nascente Under 23 in Serie C. Prima, però, deve risolvere il contratto che lo lega al Vicenza fino al 2026, operazione in corso proprio in queste ore. Lo riporta Matteo Moretto, giornalista di ESPN, sul proprio profilo X.

