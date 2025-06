Derby di mercato per Giovanni Leoni, difensore del Parma classe 2006 sul quale, oltre al già noto interesse dell'Inter di Cristian Chivu che lo ha allenato durante la sua parentesi in Emilia Romagna, si apre anche l'attenzione seria del Milan di Massimiliano Allegri. Secondo quanto fa sapere Sky Sport nel punto della situazione sul mercato del club rossonero, il giovane difensore è considerato dal club emiliano incedibile almeno finché non arriva un'offerta allettante che possa far vacillare la forte volontà dei parmigiani di trattenere Leoni.

Non si tratta soltanto di cifre: il Parma potrebbe sedersi ad un tavolo di trattativa nel caso in cui dovesse sì arrivare un'offerta 'fuori mercato' quindi potenzialmente irrinunciabile, ma anche nel caso in cui l'offerta in questione metta sul piatto la possibilità di far restare anche solo in prestito il diciottenne in quel di Collecchio. Discorso che vale per il Milan, ma anche per i cugini dell'Inter che adesso hanno un serio rivale nella corsa al difensore.

